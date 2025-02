Belardi, non fermarti: oro ai Campionati Italiani Allievi di Ancona

Ennesima prestazione da record per il talento tranese

Gabriele Belardi mette a segno l'ennesima medaglia della sua giovane ma straordinaria carriera: in giornata è arrivato: "Una gara non facile durata ben 5 ore, con Gabriele entrato dopo ben 4 ore - scrive tramite un post social il suo allenatore Renzo Giusto - Assolutamente difficile mentalmente! Ci siamo riusciti con un salto di 4.70 m". Con questa ulteriore medaglia, Belardi si aggiudica dunque il titolo Campione Italiano u18 nel salto in alto. Il sogno continua!