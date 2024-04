Gabriele Belardi sempre più in alto: suo il record italiano outdoor di salto con l'asta under 16

"Emozionato e consapevole di crederci, andare avanti e portare con l'asticella sempre più su! Grazieeee!" : così sulla sua pagina Facebook, il coach del giovane Gabriele Belardi, si congratula e si mostra orgoglioso dei risultati che il "suo" campione sta regalando non solo allama allo sport italiano, che vede in queste nuove leve un futuro pieno di soddisfazioni. E ne è orgogliosa Trani, benché questa città - proprio ieri abbiamo dato la notizia dei trionfi delle due tranesi, Federica Porro e Francesca Melillo, che sin da bambine sono state costrette a viaggiare per potersi allenare in piscina- non offre proprio tutte le migliori possibilità per poter investire sui giovani nelle discipline sportive, uno dei principali serbatoi per combattere il disagio giovanile. E così asuperando il primato fermo al 2011 appartenente al foggiano Gino Colera (4,56) sulla stessa pista.Gabriele aveva giàInsomma, un giovane da seguire e da sostenere, di cui parlare e raccontare, perché il suo talento e il suo impegno la dedizione allo sport non solo possono dare davvero grandi soddisfazioni all'intero Paese ma soprattutto costituire un nuovo modello per tanti giovani. "Un record strepitoso, un ragazzo dalle alte qualità fisiche. Un talento da tenere stretto. Un agonista nelle gambe, nella testa. Questa é una misura di alto spessore europeo. Dobbiamo crederci, insieme… ed andare avanti con umiltà, consapevoli di essere sotto gli occhi dei Tecnici nazionali": Lorenzo Giusto ci crede fortemente, e ci crediamo davvero tutti.