Calcio, due pareggi preziosissimi per Città di Trani e Apulia contro Cosmano Sport e Lecce

Nella giornata di domenica sono arrivati due pareggi sicuramente preziosi, ma tutto sommato inutili in chiave classifica, sia per il Cdt, fermato dal Cosmano, che per l'Apulia, raggiunta nel finale dal Lecce.Il Cdt, in una partita quasi decisiva per la qualificazione ai playout, non riesce ad andare oltre il pari contro il Cosmano Sport. Il match termina 2-2. CRONACA: dopo un inizio di gara abbastanza nervoso, i tranesi passano in vantaggio con Atif, abile a concretizzare dopo un errore del portiere foggiano. Non tarda ad arrivare il pareggio ospite con un vero e proprio eurogol di Vallario che, con una prodezza dalla distanza, riporta tutto in equilibrio. La prima frazione si chiude con il risultato di 1-1. I secondi 45' si aprono con il gol del 2-1 degli ospiti, questa volta da calcio piazzato con Roberto. I biancazzurri sanno che non possono assolutamente perdere questa partita e, con tanto cuore, la pareggiano con Cafagna, dopo una sponda di Tall sugli sviluppi di un calcio di punizione. I tranesi proveranno anche a pareggiarla, prima con Gadaleta e poi con Zonno, ma dovranno accontentarsi del pari. Con questo pareggio si complica la corsa ai playout del Cdt, che si giocherà tutto nelle ultime due giornate.L'Apulia, invece, torna a muovere la classifica e lo fa pareggiando, forse amaramente, con il Lecce. Per le tranesi a segno Chiapperini.CRONACA. Le tranesi partono a mille e al 4' colpiscono la traversa con La Donna; è l'unico vero e proprio sussulto della prima frazione che termina a reti bianche. I secondi 45' vedono l'Apulia protagonista dopo soli nove minuti: Chiapperini, dopo un'azione sulla destra, realizza l'1-0 con un pallonetto. Al 38' arriva la beffa: le leccesi riprendono il match con Tomei che, dopo un lancio lungo, stoppa e realizza il gol definitivo dell'1-1.