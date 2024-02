Calcio, la Soccer ospita l’Apricena, Cdt in trasferta a Santeramo, Apulia a Catania

Si scende in campo per la 21esima giornata del campionato di Promozione pugliese. La Soccer ospiterà al 'Sant'Angelo dei Ricchi' di Andria lo Sporting Apricena, attualmente penultima in classifica, alla ricerca disperata di punti salvezza. I tranesi cercano la quinta vittoria consecutiva, dopo essere salita al quarto posto. L'obiettivo è cercare di fare più punti possibili e sperare in qualche passo falso delle avversarie, posizionate più alte in classifica. Il calcio d'inizio è in programma alle ore 15.00. Per l'occasione, grazie all'aiuto di alcuni sponsor quali 'Pizzeria le Muraglie', 'Caffetteria Room 91', 'Officine Lafiandra-Decillis' e 'Jax'o Ristopub', l'ingresso domani sarà completamente gratuito per tutti coloro i quali vorranno assistere al match.Il Città di Trani, dopo la grandiosa vittoria della scorsa settimana per 3-2 contro il San Ferdinando, cerca ulteriori punti per agguantare la zona playout e cercherà di farlo nel match di domani, in trasferta, a Santeramo, attuale ottava forza del campionato. Il match si disputerà allo stadio Comunale di Santeramo, domani alle ore 15.00.Infine, l'Apulia viaggerà in Sicilia, più precisamente a Catania, sesta in classifica. Sarà una partita molto difficile per le tranesi che vogliono trovare una gioia dopo la batosta della scorsa settimana contro il Trastevere. L'incontro è in programma domani alle ore 14.30 allo stadio Comunale di Nesima, Catania.