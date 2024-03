Calcio, oggi l’inaugurazione del “Soccer Trani Club 2024”

La Soccer continua a stupire non solo in campo, dove conserva il quarto posto in classifica, ma soprattutto fuori dal campo. Infatti, stasera, più precisamente alle ore 21, ci sarà l'inaugurazione del 'Soccer Trani Club', un vero e proprio luogo di svago per tutti coloro che vorranno entrare a far parte del mondo Soccer. È un club che nasce dall'idea dei genitori dei bambini della scuola calcio con lo scopo di avere un punto dove potersi riunire, condividere idee e sicuramente aver la possibilità di avvicinarsi alla realtà tranese, con la totale gestione affidata ai fondatori.Sarà un'occasione soprattutto per i più piccoli, i quali avranno un posto in più dove poter condividere momenti con i loro coetanei, magari passando i weekend a vedere le partite, ma sempre con la sicurezza che questo Club sarà un luogo sicuro con l'obiettivo di allargare sempre di più la famiglia Soccer, che ad oggi conta centinaia di iscritti, dai più piccoli, fino ai più grandi, alla cosiddetta 'prima squadra', che tanto sta facendo sognare la città di Trani.L'appuntamento sarà stasera alle ore 21 in via Santa Maria de Mattias 48/52, nei pressi della ex chiesa di San Magno. L'invito è ovviamente esteso a tutti coloro i quali vorranno assistere a questa serata di festa in cui tutti i cittadini, nessuno escluso, potranno ammirare da vicino ciò che la società tranese sta regalando alla città.