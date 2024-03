Città di Trani, ufficiali i tesseramenti di Colaianni e Fall

È un calciomercato che sembra non finire mai, soprattutto per la società tranese, che si assicura le prestazioni di due nuovi giocatori, Colaianni, proveniente dal Virtus Palese, e Hakeem Fall, reintegrato in rosa, dopo l'esperienza alla Soccer Trani.Il primo è un centrocampista di quantità, classe 2004, che va a rinforzare la mediana biancazzurra. Arriva dal Virtus Palese, di piede destro, giovane e molto tecnico: questo l'identikit del neo centrocampista tranese. Il secondo, Hakeem Fall, è un roccioso difensore centrale che andrà sicuramente ad aggiungere centimetri ed esperienza al reparto difensivo tranese. Come i più attenti ricorderanno, Fall era già stato tesserato nel mercato dicembrino, per poi 'allontanarsi' per motivi personali e rimanendo dunque senza squadra. L'ex Soccer accetta nuovamente l'incarico propostogli dalla dirigenza tranese e proverà a dare il più aiuto possibile ai biancazzurri per raggiungere e giocarsi il tutto per tutto nei playout.