Coronavirus, salta la sesta edizione di Jumping in the Square

La manifestazione era in programma l'11 luglio in Piazza Plebiscito

annullare

In considerazione delle note circostanze straordinarie che hanno colpito il mondo intero, al fine di tutelare atleti e pubblico, staff e istituzioni, probabilmente anticipando anche eventuali ordinanze governative di divieti in tal senso, l'ASD Road Runners Trani, l'ASD Athletic Academy Bari e lo Staff organizzatore ritengono responsabilmente opportuno, nostro malgrado, l'evento Internazionale delgià programmato ed in calendario FIDAL, che si sarebbe svolto il prossimoin Piazza Plebiscito a Trani.Ciononostante, siamo fortemente convinti che lo sport deve andare avanti, ma saremo i primi a farlo con disciplina, forte senso di responsabilità ed attenzione, perché abbiamo soprattutto il dovere di rispettare la salute di tutti ed essere educatori nei confronti dei nostri bambini e ragazzi che ci osservano e per dare loro un forte e grande esempio di civiltà.Un sincero arrivederci al 2021! Viva lo Sport, Viva l'Atletica Leggera, Viva il Salto con l'Asta…VIVA LA VITA.