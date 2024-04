Fortitudo, iniziano le Finals: oggi Gara 1 contro il Galatina

Iniziano le Finals in casa Fortitudo: adesso il sogno promozione è sempre più vicino. Oggi alle ore 19 va in scena Gara 1 contro il Galatina, in un match che si preannuncia scoppiettante, vista la posta in palio, da una parte e dall'altra.I tranesi in semifinale hanno battuto il Putignano, avendo avuto la meglio dopo tre gare (2 vittorie, 1 sconfitta) e adesso proverà a ripetersi, magari provando a chiudere la pratica prima di arrivare ad un eventuale Gara 3 (da giocare in caso al PalaAssi).Oggi pomeriggio ci si aspetta una spinta incessante della città, come accaduto la scorsa domenica quando i tifosi più calorosi della Fortitudo, ma non solo, hanno incitato i ragazzi dall'inizio alla fine del match.Adesso è tempo di provare a realizzare l'impossibile: salire in Serie C, dopo una cavalcata trionfale che ha fatto emozionare tutti dall'inizio della stagione fino ad oggi e, si spera, farà ancora battere il cuore a tutti i fan della Fortitudo, e a tutti coloro ancora scettici verso questo sport.E' tempo di scendere in campo per Gara 1: appuntamento alle ore 19, Fortitudo-Galatina.