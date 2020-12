Fortitudo Trani, una Babbo Natale speciale consegna doni ai piccoli atleti

La Fortitudo Trani continua silenziosamente la sua attività e mantiene i suoi atleti, piccoli e grandi, vicini in questo periodo delicato. Una bellissima iniziativa di questo Natale 2020 vede protagonista lo staff Fortitudo nelle consegne speciali in tutta la città.Un babbo natale "speciale" ha consegnato ai piccoli Fortitudo un pensierino da poter appendere sull'albero di Natale. Negli anni passati la società era solita organizzare una festa in occasione del Natale che riuniva tutti i suoi tesserati e le loro famiglie per condividere insieme un momento di attesa e di gioia.Soprattutto durante il 2020 la Fortitudo ha deciso di non far mancare il sostegno e l'affetto a tutte le famiglie ed in questo momento portare casa per casa la gioia del Natale della sorpresa e dell'attesa, era quanto di più bello e dolce ci si potesse augurare. Buon Natale e felice anno nuovo dalla Fortitudo Trani!