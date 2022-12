Franco Giusto lascia la presidenza della ASD Trani

Per Franco Giusto la presidenza di una squadra che rappresenta una città evidentemente ha costituito - pur in meno di tre anni - una missione importante e alla quale si è dedicato con impegno e dedizione: sopraggiunti motivi personali che non gli consentono di dedicarvisi con lo stesso impegno lo inducono pertanto alle dimissioni, come indicato da una comunicazione pervenuta in redazione."Questa città merita un calcio di livello importante, considerando il passato del calcio tranese: "Vogliamo che i nostri tifosi tornino allo stadio con passione e calore che ha da sempre contraddistinto i colori biancoazzurri, aveva dichiarato alcuni mesi fa , "tutti insieme, per risollevare le sorti del calcio tranese ".