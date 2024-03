Ginnastica ritmica, la società Luna Nuova primeggia alle regionali di Lecce

Importanti risultati quelli ottenuti dalle ginnaste della società di ginnastica ritmica ASD Luna Nuova nella gara regionale disputata a Lecce domenica 3 Marzo con l'invito di divulgare le notizie sui vostri canali di comunicazione.Nel campionato individuale LC1 la piccola Francesca Di Candia, categoria Allieve 1, si aggiudica il secondo posto, così come la sua compagna Sophie Del Monte nella categoria Allieve 2.Nel campionato LC2 categoria Allieve 4 Dalia Ferreri per un nastro insidioso e sfortunato non riesce ad ottenere i risultati desiderati mentre la sua compagna Rebecca Cellamare nella categoria Junior 1 si aggiudica il terzo posto.Nel campionato individuale LD le prime lunette a scendere in pedana sono state Chloè Coschiera e Rosita Garofalo nella categoria Allieve 2, classificandosi rispettivamente come campionessa e vice-campionessa regionale.Ha seguito Michela Soldano nella categoria Allieve 3 che nonostante un mese di fermo e un ricovero riesce a sfiorare il podio classificandosi quarta.Nella categoria Junior 3 la nostra Diana Prezioso riesce finalmente a gestire bene l'emozione della gara e ad esprimere le sue incredibili potenzialità, conquistando il titolo di campionessa regionale, a seguire nella categoria Senior 2 la compagna Carlotta Longo si aggiudica un terzo posto nonostante un'esibizione alla palla un pò fallosa, recuperata da un ottimo cerchio che la premia con un punteggio che le permette di salire sul podio, il che ci fa ben sperare in un risultato ancor migliore nelle prossime tappe di campionato. Valentina Patruno sempre in categoria Senior 2 conclude in quarta posizione a pochi centesimi dal podio al suo primo esordio in un campionato di livello così alto.A concludere la gara il tecnico della società Elisa Anna Nacci nella categoria Senior 3 conquista il titolo di campionessa regionale. Complimenti a tutte le atlete e alle tecniche Elisa Anna Nacci e Monika Ahmetaj per i risultati raggiunti.