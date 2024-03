Gran Premio Judo Puglia, la New Accademy Judo Trani si piazza al terzo posto

Domenica 3 marzo 2024 presso il PalaWojtyla di Martina Franca, si è svolto il Gran Premio Judo Puglia 2024 Esordienti A e B, gara FIJLKAM, dove il Direttore tecnico Giovanni Loprieno con i suoi preziosissimi collaboratori, il tecnico Francesco Tedeschi e Michele Lovino, hanno schierato 6 atleti conquistando ben quattro medaglie d'oro; gli atleti in gara e medagliati sono: Samantha De Masi, Simone De Masi, Gabriele Di perna e Mattia Pignataro, buona la prestazione agonistica di Simona Mastronicola e, alla sua prima esperienza agonistica, Veronica Simone, e grazie a questi eccellenti risultati la A.S.D. NEW ACCADEMY JUDO TRANI si piazza al terzo posto posto nella classifica società su 50 partecipanti.Il Direttore tecnico Giovanni Loprieno conclude dichiarandosi molto orgoglioso di questi quattro ori e che l'impegno di portare ancora a casa grandi risultati sarà sempre maggiore. Come sempre il Presidente Patrizia Pasquadibisceglie con i suoi tecnici ringraziano i genitori per la loro collaborazione.