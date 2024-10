Nuovi successi degli scacchisti di Trani al quarto torneo semilampo Città di Molfetta

Per il circolo scacchistico Dell'Erba una domenica da incorniciare quella trascorsa a Molfetta, dove si è svolto l'ormai consueto torneo annuale organizzato dagli amici della @scacchiamo.asd . Location d'eccezione, manifestazione di ottimo livello, organizzata e diretta egregiamente.ll torneo ha visto la partecipazione di un numero considerevole di nostri alfieri, che si sono ben distinti nel Torneo Open e in quello Amatoriale. Tra chi era alla sua prima esperienza, chi è tornato dopo tempo a lottare sulle 64 caselle e chi ormai è un habituè di questi eventi, Trani ha ritrovato dopo tempo un gruppo di giocatori pronti a confrontarsi con il resto della Puglia e non solo.Nel 𝐓𝐨𝐫𝐧𝐞𝐨 𝐀𝐦𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚𝐥𝐞 i giovani e giovanissimi Alberto, Alessandro, Giorgio e Sara si sono difesi egregiamente, nonostante siano alle loro prime esperienze in queste manifestazioni, togliendosi più di una soddisfazione. Daniela Azzollini , che è ritornata quest'anno all'agonismo, si toglie di dosso un po' di ruggine giocando delle ottime partite. Alla guida del gruppo Paolo Maggiulli , con prestazioni sempre in crescita.Nel 𝐓𝐨𝐫𝐧𝐞𝐨 𝐎𝐩𝐞𝐧 spicca il primo posto ex-equo, secondo per spareggio, del CM Francesco Messina , impreziosito dalla vittoria all'ultimo turno contro il vincitore del torneo, il Maestro Internazionale Nicola Altini . Subito dopo i premiati, al sesto posto, il CM Fabio Pellizzieri, rallentato da una partita andata storta. Buone le prestazioni di Alessandro Maggiulli e del Presidente Franco Carbonara, che pagano purtroppo qualche svista, e di Alex Sgobbio, che ha deciso coraggiosamente di mettersi alla prova nel torneo Open.Un ringraziamento a Paolo Maggiulli e Pino Schiavulli per le foto.