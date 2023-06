La a.d. “Scherma Trani” promossa in A2

Dal 2 al 5 giugno si sono svolti a Piacenza i Campionati a Squadre Assoluti valevoli per il titolo nelle diverse serie. La società tranese si è presentata con la squadra maschile militante in serie A2 formata da Rutigliano, Vetturi e Dragonetti e quella femminile in serie B1 con Ferri, Volpe e Crocetta. I ragazzi sfiorano la promozione in serie A1 piazzandosi al 6* posto dopo una gara ben condotta sia nel girone che nella diretta e arrendendosi ai più quotati atleti del Club Scherma Napoli. Risultato che fa ben sperare per il prossimo anno, sperando di poter contare sulla presenza di Giorgio Palumbo che ben si è distinto durante la stagione, ma che non ha potuto partecipare a causa di un infortunio.La più grande soddisfazione arriva però dalla Sciabola Femminile, formata da 2 terzi da atlete alla loro prima esperienza che centrano al primo tentativo la promozione in seri A2, classificandosi al 4* posto. Resta un po' di rammarico per non essere riusciti a salire sul podio, premio che le nostre atlete avrebbero strameritato per come hanno condotto una gara lunga e decisamente sfiancante. Più piccole del proprio avversarie non hanno mai mollato fino alla fine combattendo senza risparmiarsi e dovendo arrendersi all'esperienza di atlete più quotate.la società tranese raggiunge così un traguardo mai raggiunto prima d'ora: avere entrambe le formazioni in serie A2