La Fortitudo in festa: vince anche a Barletta e si aggiudica il proprio girone

La Fortitudo Trani, con la vittoria di ieri contro la Cestistica Barletta, avvenuta con il risultato di 72-61, si laurea matematicamente vincitrice del proprio girone, con una partita in anticipo.Dopo una cavalcata trionfale, condita da 17 vittorie e solo due sconfitte, i tranesi arrivano alla gloria prima della difficile griglia dei playoff, che stabiliranno chi sarà promosso in Serie C, campionato da cui i tranesi provengono. Ci si aspettava sicuramente la vittoria del girone, come più volte dichiarato dal coach Caressa che, più volte protagonista ai nostri microfoni, ha espresso tutta la sua voglia e ambizione di arrivare primo. Una mentalità che sicuramente ha inculcato ai suoi ragazzi, che sono riusciti a portare sul campo tutta questa mentalità, che possiamo definire vincente.