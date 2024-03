La Soccer cade al ‘Di Liddo’: finisce 2-1 per i padroni di casa

Al 'Di Liddo' di Bisceglie è andato in scena l'incontro tra Don Uva e Soccer Trani. I tranesi escono sconfitti per 2-1 dopo una gara molto complicata, come da pronostico, e non riescono a trovare la sesta vittoria consecutiva. In attesa della partite del pomeriggio, i tranesi rimangono al 3 posto, a pari punti con il Lucera. Per la Soccer a segno il solito Pugliese.CRONACA: Primo tempo al dir poco complicato per i tranesi che si trovano sotto di due gol, alla fine della prima frazione di gioco. Al 3' minuto gran cross di Amoruso per Petrignani che a tu per tu con Rocchitelli non concretizza, complice il grandissimo intervento del portiere tranese. La Soccer, dopo lo spavento, inizia a spingere e a creare qualche occasione, senza però pericolosità. Al 17' Destino prova un gran tiro dalla distanza, bravissimo il portiere avversario che devia in corner, da cui scaturisce una buona occasione per Amoruso, trovato sul secondo palo ma il suo tiro finisce poco al di sopra della traversa. Tre minuti più tardi arriva il vantaggio dei biscegliesi, con un gran tiro di mancino di Bruno, che salta Cepele e indirizza all'angolino sinistro: imprendibile per Rocchitelli. Quattro minuti dopo il Don Uva raddoppia, questa volta con Camporeale che, dopo una grande azione corale, trova il 2-0, su assist di Petrignani. La prima frazione si chiude sul risultato di 2-0 per i padroni di casa. Il secondo tempo inizia con la Soccer che spinge per riaprire il match, e i biscegliesi che si chiudono per difendere il vantaggio. Al 12' Di Leo viene espulso per somma di ammonizioni, dopo un brutto fallo ai danni di Muciaccia. La partita diventa molto spigolosa, complice anche il 'piccolo' campo di gioco, che sicuramente ha influito sul match. Al 32' i tranesi accorciano le distanze con bomber Pugliese, trovato da Martinelli, dopo un corner dalla destra. I tranesi attaccano, ma non riescono ad agguantare il pari, nonostante una grandissima occasione di Galeotta, pescato da Muciaccia, dopo un cross di pregevole fattura. Di qui alla fine non ci saranno occasioni limpide per i tranesi, fino al triplice fischio dell'arbitro che sancisce la vittoria del Don Uva e una sconfitta che peserà molto sul morale dei tranesi.