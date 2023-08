La Soccer Trani vestirà Umbro, il brand più antico del mondo del calcio

La Soccer Trani, che vanta una lunga esperienza nel calcio giovanile, la scorsa stagione ha vinto al suo primo tentativo il campionato di Terza Categoria. A inizio maggio ha annunciato di aver acquisito in via definitiva il titolo sportivo dell'ex "Vigor Trani" e per questo disputerà il campionato di Promozione, nel girone A. Il presidente Gianni Di Leo, l'intera dirigenza e il neo allenatore Fabrizio Mascia sono a lavoro per mettere a punto la squadra, che si radunerà poco prima di Ferragosto per poi entrare nel vivo della preparazione pre campionato subito il 15 agosto.

Per la presentazione della maglia bisognerà invece attendere i primi di settembre. Il design degli home kit sarà totalmente improntato a valorizzare i colori storici di Trani, il bianco e l'azzurro, che saranno predominanti sulle jersey delle partite che si giocheranno in casa. Per la seconda maglia Umbro Italia ha scelto di rivivere i fasti degli anni '90 disegnando una jersey gialla in onore degli anni d'oro della squadra del Trani, quando i calciatori hanno vestito il doppio diamante, disputando un eccezionale campionato. Un omaggio e una chicca per i tanti cultori del brand inglese. "E' una grande emozione poter vestire Umbro", commenta il presidente della Soccer Trani Gianni Di Leo. "E' un'icona per tutti gli amanti del calcio, un brand vestito da grandi calciatori, grandi squadre e grandi nazionali. Sarà un onore, ma anche una ulteriore responsabilità. Abbiamo un progetto importante, con la base solida rappresentata dal nostro settore giovanile, che continua a regalarci grandi soddisfazioni, come veder acquisire i cartellini di alcuni nostri ragazzi da importanti società professionistiche. Valorizzare i nostri ragazzi era e resterà sempre il nostro principale obiettivo". "Abbiamo scelto la Soccer Trani soprattutto per il lavoro che hanno svolto proprio sul settore giovanile", commenta Pino Magno, Ceo di NewAge, la società che ha riportato il brand Umbro in Italia. "E' un progetto importante. Trani ha una storia nel professionismo, che ci auguriamo possa tornare, e noi saremo al fianco della società in questo percorso, certi che darà i suoi frutti".

Umbro Italia vestirà oltre 400 calciatori, dai draghetti di 5 anni fino alla Prima Squadra, passando per tutte le formazioni giovanili. Umbro è già sponsor tecnico di numerose società ed academy in Italia: l'accordo più recente è con il Monterosi, che disputerà il campionato di serie C e poi la Lodigiani, la Totti Soccer School, le academy di Cristian Ledesma e di Max Esposito ed altre realtà sparse sul territorio nazionale. "Umbro Italia è sempre al fianco di chi pratica il calcio con passione ed entusiasmo", conclude Luigi Boccia, Teamwear e Sponsorship Manager Umbro Italia, "dal campetto sotto casa al vero campo in erbetta con gli spalti pieni, Umbro è con chi gioca

Nell'ormai prossima stagione 23/24 i calciatori della Soccer Trani vestiranno Umbro, il marchio più antico del mondo del calcio. L'iconico brand inglese torna dunque nella città di Trani dopo i fasti degli anni '90, quando la storica Polisportiva era stabilmente tra i professionisti.