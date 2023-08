La tranese Francesca Melillo conquista la Medaglia d'Oro ai Campionati italiani di nuoto

Medaglia d'oro nel nuoto per la12enne tranese Francesca Melillo: "Brividi e lacrime non abbiamo capito più nulla!" scrivono i compagni di team alla giovanissima neo Campionessa Italiana di Categoria nei 200 metri dorso femminile nel campionato che si sta svolgendo in questi giorni al Foro Italico di Roma.Medaglia d'oro nella finale 200 dorso femminile con i colori della Netium: la gara si è svolta nel pomeriggio alle 16.30 e Francesca è andata più veloce di tutte, battendo le avversarie in vasca e riuscendo a salire poi sul gradino più alto del podio.La giovane Francesca fin da piccolissima ha mostrato la sua passione per il nuoto, vincendo diverse competizioni in diversi stili di questo straordinario sport: ora si gode le vacanze (frequenta la scuola media) e soprattutto la sua strepitosa Medaglia d'Oro.