Apulia, sconfitta di misura contro il Villaricca

Dopo l'importante vittoria dello scorso weekend contro il Crotone, l'Apulia torna alla sconfitta, questa volta sul campo del Villaricca, decima forza del campionato.A Mugnano le ragazze tranese non riescono a trovare la via dei tre punti, nonostante una prestazione volenterosa e piena di buoni spunti.La prima occasione è per le padrone di casa, ma Di Bari nega il gol dopo una grandissima parata. Al 25' rispondono le tranesi con Chiapperini che trova Scaringi sulla fascia, la quale crossa per La Donna, anticipata dal portiere avversario. Al 30' del primo tempo arriva il vantaggio e il gol partita con Esposito: punizione dal limite per il Villaricca, parata di Di Bari che non riesce a respingere ed Esposito deve solo spedire in porta il gol dell'1-0. La prima frazione termina con il vantaggio delle padrone di casa. Nel secondo tempo da segnalare la voglia dell'Apulia di cercare ma non trovare il pareggio che condanna le tranesi alla sconfitta. Le tranesi rimangono ancora salde al terzultimo posto.