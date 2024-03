Asd Città di Trani, il nuovo presidente è Francesco detto "Ciccio" Musacco

La Società Città di Trani 2019 è lieta ed orgogliosa di annunciare il cambio della massima carica societaria, con la nomina di Francesco Musacco, noto da tutti come Ciccio, alla Presidenza. Questa transizione rappresenta un segnale di lungimiranza e progettualità per la Società, che ha deciso di affidarsi a una figura storica nel panorama sportivo della città.



Francesco Musacco, una presenza consolidata nel mondo del calcio da anni, ha distinto sé stesso nel tempo grazie alle sue eccellenti performance come portiere, difendendo i colori di diverse squadre. Ora, è pronto a mettere a disposizione la sua esperienza per il bene del Città di Trani 2019.



Tranese di nascita e appassionato dello sport, la sua missione sarà quella di creare un ambiente societario stabile, lavorando step by step per costruire un percorso ricco di soddisfazioni per i tifosi, che negli ultimi anni hanno sentito la mancanza di successi significativi.



La sua esperienza sul campo sicuramente aggiungerà valore alla Società, e il suo attaccamento ai colori bianco-azzurri garantirà il massimo impegno e la serietà nel progetto che sta già prendendo forma.

Le prime dichiarazioni del neo-presidente Ciccio sono state: "Dal 15 febbraio sono presidente del Città di Trani. Ho trovato una situazione complessa e difficile da gestire, ma con impegno e dedizione ho cercato di invertire il trend. I risultati pian piano sono arrivati, creando entusiasmo e nuove prospettive. Mancano ancora due partite e daremo tutto per raggiungere un risultato che fino a due mesi fa sembrava impossibile."



Inoltre, ha aggiunto: "Appena terminati i campionati, divulgheremo alla stampa e a tutti i tifosi i nuovi protagonisti di questo entusiasmante progetto della Città di Trani. Il nostro unico obiettivo è far tornare il sorriso sui volti dei tifosi del Trani. Non abbiamo intenzionalmente partecipato al bando per la gestione dello stadio né abbiamo optato per associazioni con altre società, al fine di conservare la nostra identità. Iniziamo da zero, passo dopo passo. Come sapete, sono legato alla mia città e garantisco il massimo impegno in qualità di uomo di sport e cittadino tranese. Inoltre, sono lieto di presentare ciò che sarà il futuro del Città di Trani: il settore giovanile, affidato a Christian Scaringi, una figura di riferimento per i giovani e i futuri calciatori di Trani."



Christian Scaringi, Responsabile del Settore Giovanile, ha dichiarato: "Siamo da sempre impegnati nella crescita dei giovani del nostro territorio e della nostra città. La nostra missione è formare nuove leve capaci di emergere nel mondo del calcio professionistico. Conosco Francesco da anni e collaboriamo da circa due. Questo è il motivo principale per cui ho accettato immediatamente di partecipare a questo stimolante progetto, fatto di programmazione e lungimiranza. Speriamo di iniziare una nuova stagione ricca di successi e di promuovere i valori che il calcio oggi deve trasmettere ai giovani."