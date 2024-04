Lavinia Group Volley Trani, al tensostatico Ferrante arriva la New volley

Giro di boa nel girone H della fase di play out del campionato nazionale di Serie C. La Lavinia Group Volley Trani affronterà domani, alle 18, al tensostatico Ferrante la New Volley Torre. La squadra tranese ha raccolto due punti nelle ultime due partite dopo le due vittorie raccolte con Cutrofiano e Volley' Eagles. Una situazione che non permetterà alla società biancoazzurra di affrontare con serenità la prossima gara e quelle a seguire. Coach Mazzola e il suo staff stanno comunque continuando a lavorare al massimo delle possibilità."Non è una situazione ottimale, ma neanche pessima. I quattro punti che non siamo riusciti a raccogliere ci avrebbero sicuramente agevolato nelle gare di ritorno. Ogni occasione è spunto di crescita: magari essere ancora in discussione può permetterci di tirare fuori la carica giusta per uscire da situazioni in cui è proprio la testa, e non le doti atletiche, a vincere le gare". La società brindisina di Torre Santa Susanna è terza in classifica con sette punti, a una lunghezza di distanza da quella tranese. Un avversario temibile pronto ad approfittare di un passo falso della Lavinia Group Volley Trani per effettuare il sorpasso in classifica.