Lutto nel mondo del calcio femminile e dell'Apulia Trani: Violeta Mitsul muore in un incidente in montagna

Un tragico incidente ha portato via Violeta Mitsul, la calciatrice Moldava esterno difensivo dell' Apulia Trani nel campionato in cui le biancoazzurre conquistarono la serie B. Atleta e donna educatissima in campo e nella vita, Violeta è stata una era e propria professionista, oltre che protagonista di quella stagione esaltante dell'Apulia Trani."Con proffonda tristezza e dolore nell'animo - si legge sulla pagina della federazione moldava - la Federazione calcistica moldava esprime sincere condoglianze e profondo rammarico per la scomparsa della Nazionale di calcio Violeta Mitsul. Una delle migliori giocatrici della Nazionale femminile ha subito un tragico, incompatibile incidente durante una incursione in montagna, dove era con i suoi compagni di club".Gramde dolore anche nel club biancoazzurro dell'Apulia Trani, dove è giunta da poco la tragica notizia, che ha sconvolto le compagne di Violeta e la dirigenza.