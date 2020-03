Oggi in scena la 7^ edizione "Cross di Trani"

Domenica 1° marzo a Trani nei terreni della Tenuta Villa Schinosa – strada provinciale per Corato -, a partire dalle 9,00, si svolgerà la 7° edizione del "Cross di Trani", in ricordo di don Ferdinando Capece Minutolo, precursore dello sport a Trani e patron della Azienda Agricola.La manifestazione sportiva è dedicata al compianto Mauro de Feudis, storico podista tranese che tanto ha contribuito a far crescere il movimento del running in città, difatti un premio speciale in sua memoria verrà assegnato al primo atleta ed alla prima atleta giunti al traguardo.La gara vedrà la partenza da un suggestivo viale di querce ed il magnifico percorso si snoderà tra oliveti secolari, vigneti, mandorleti e ciliegeti, lambirà anche l'antica cantina costruita nel 1884 ed in parte scavata nella Pietra di Trani. La splendida tenuta, che si estende su circa 200 ettari, farà da cornice alla gara che si svilupperà sulla distanza di 4 km, per tutte le categorie femminili e per quelle maschili SM60 ed oltre, e sulla distanza di 6 km, per tutte le altre categorie maschili Senior.La manifestazione è divenuta oramai una classica gara del calendario invernale dei podisti pugliesi, a cui ci si potrà iscrivere entro la mezzanotte del 27 febbraio tramite il servizio on-line Fidal, quota € 5, con pacco gara € 7. L'iscrizione darà diritto ad un ricco pacco gara con all'interno una maglia GIVOVA ed altri prodotti gentilmente offerti dagli sponsor della manifestazione. Saranno premiati: il primo e la prima Atleta giunti al traguardo; i primi 3 atleti di tutte le categorie maschili e femminili; le prime cinque società miste uomini/donne.Al termine della gara per tutti i podisti è previsto un ricco ristoro finale con degustazione di vari prodotti tra cui un "primo piatto caldo" preparato dallo chef Michele Elia del ristorante "Diavoletto Epicureo".