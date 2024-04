Promozione, la Soccer ospita il San Ferdinando per ipotecare i playoff, match difficili per Cdt e Apulia

Ultime due giornate del campionato di Promozione, utili a capire i destini di Soccer e Città di Trani, impegnate rispettivamente contro San Ferdinando e Palese.La Soccer ha bisogno di una vittoria e di un pareggio/sconfitta del Lucera, impegnato contro il Capurso, per qualificarsi matematicamente ai playoff, il che significherebbe record per i ragazzi di Mascia. Sarà una vera e propria battaglia per i tranesi che devono assolutamente vincere, per evitare di giocarsi il tutto per tutto contro il Capurso, all'ultima giornata (il Capurso potrebbe giocarsi il titolo in extremis in caso di vittoria dell'Acquaviva in questa giornata). Affronteranno il San Ferdinando, che darà tutto pur di guadagnare punti salvezza e alimentare la speranza playout, visto il distacco dal decimo posto: servirebbe un vero e proprio miracolo. I dragoni arrivano dall'importante successo contro il Troia di due settimane fa, che aveva aumentatola speranza di disputare i playoff. Calcio d'inizio ore 16 allo stadio 'San'Angelo dei Ricchi'.Il Cdt visiterà il Palese in quello che promette essere un vero e proprio 'all or nothing' per i tranesi, che hanno bisogno dei 3 punti per accedere ai playout. I tranesi affronteranno una squadra reduce dalle fatiche di coppa, che ha visto i biancorossi perdere la finale di Coppa Italia Promozione contro la Rinascita Refugees (5-1). Inoltre il Palese spera di vincere e soprattutto che l'Acquaviva perda, per giocarsi la qualificazione all'ultima giornata (sempre per la regola dei 7 punti, che vede il Palese a -12 dall'Acquaviva). Calcio d'inizio ore 16 allo stadio 'Lovero' di Palese.L'Apulia sfiderà il Frosinone in un match difficilissimo (le laziali sono terze); le tranesi sono terzultime in classifica a soli 11 punti. Calcio d'inizio 15.30 a Frosinone.