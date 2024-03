Promozione, la Soccer visita il Troia, Cdt contro Cosmano, l’Apulia ospita il Lecce

Si prospetta una domenica di grande calcio per le società tranesi, tutte impegnate in scontri molto difficili, ma che sicuramente saranno affrontati con grande determinazione.La Soccer sarà impegnata in trasferta contro il Troia, attualmente settimo in classifica, che non lotta per raggiungere obiettivi. I tranesi arrivano al match forti di aver fermato la capolista Acquaviva la scorsa settimana e quindi sicuramente affronteranno questo match consapevoli di aver bisogno assolutamente di vincere, per qualificarsi agli eventuali playoff. Il match si disputerà allo stadio comunale 'Michele Dachille' di Troia, alle ore 15.00. Biglietti: prezzo unico 3euro, u16 gratis.Il Cdt, invece, reduce da una preziosissima vittoria contro il Bitritto, oggi sfiderà il Cosmano Sport, nono in classifica. I tranesi sono in un momento magico, avendo collezionato 3 vittorie nelle ultime 4 e sicuramente oggi proveranno a ripetersi, per raggiungere e disputare i playout con più consapevolezza dei propri mezzi. Il match è in programma alle ore 15.00, allo stadio 'Sante Diomede' di Bari, e sarà a porte chiuse, data la non omologazione per il pubblico.L'Apulia, con mezzo piede in serie D, sfiderà il Lecce Women in una partita sulla carta difficilissima per le tranesi che non vincono da ben 7 partite. Le salentine sono settime in classifica e lottano per un miglior piazzamento possibile. Le tranesi invece, hanno un bisogno disperato di punti, per non essere 'risucchiate' definitivamente nella zona retrocessione. Calcio d'inizio programmato alle ore 14.30 al 'Sant'Angelo dei Ricchi' di Andria.