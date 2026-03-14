Da sx a dx: Ierrobino, Piccinni, Battaglia, Papaleo
Da sx a dx: Ierrobino, Piccinni, Battaglia, Papaleo
Running e Atletica

Quattro giovani tranesi in gara ad Ancona in un importante Meeting Nazionale

Appuntamento domenica 15 marzo

Trani - sabato 14 marzo 2026 16.19 Comunicato Stampa
Al Palaindoor di Ancona, ai "Confini delle Marche" andrà in scena domenica 15 marzo, un importante Meeting Nazionale di Atletica Leggera che vedrà la partecipazione di 14 rappresentative provenienti da diverse regioni italiane. Tra queste ci sarà anche l'Atletica Pugliese, pronta come sempre a dare il massimo in una manifestazione che promette grande spettacolo.

A rappresentare con orgoglio la città di Trani saranno quattro giovani atleti dell'ASD Elite Academy Bari, tutti allenati dal professor Raffaele Musicco. Nel dettaglio, Federico Battaglia sarà impegnato nel salto in alto, Fabio Ierrobino correrà nei 60 metri e nella staffetta 4x1 giro, Giorgia Papaleo gareggerà nel getto del peso, mentre Valerio Piccinni sarà protagonista nel salto con l'asta con la guida tecnica del sempre presente Lorenzo Giusto.

Un risultato significativo per questi ragazzi tranesi, che inseguono i loro obiettivi con grande passione nonostante le difficoltà logistiche. La città di Trani, infatti, non dispone ancora di una vera pista di atletica, costringendo gli atleti ad allenarsi e spostarsi nelle strutture delle città limitrofe.

Nonostante questo, i quattro giovani continuano a distinguersi e a portare in alto i colori della loro società e della regione, dimostrando che talento, sacrificio e determinazione possono superare anche i limiti delle infrastrutture.

Ad Ancona saranno pronti a dare tutto, rappresentando con orgoglio Trani e la Puglia in una vetrina nazionale di grande prestigio.
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