Il tecnico dell’anno 2025 Fidal Puglia è Lorenzo Giusto, orgoglio tranese!

Si è svolto, nelle serate del 21/22 marzo, il, evento svoltosi a Bisceglie ed organizzato dalper premiare le società, i tecnici e gli atleti distintosi per merito in questa stagione sportiva.Tra i premi ricevuti, spicca, ancora una volta, la coppia, dominante dal punto di vista sportivo e di traguardi raggiunti:, astista tranese classe '09 dell'Asd Elite Academy Bari, è stato omaggiato per i suoi straordinari risultati raggiunti durante l'annata: medaglia d'oro nei Campionati Italiani allievi indoor asta di Ancona (mt. 4,70), medaglia d'oro nei Campionati Italiani allievi outdoor di Rieti (mt. 4,90), convocazione in Nazionale U18 agli EYOF (European Youth Olympic Festival) di Skopje e al Triangolare internazionale tra Italia, Francia e Portogallo, svoltosi a Metz, dove Belardi ha ottenuto il suo miglior punteggio dell'anno (mt. 5.01). A premiarlo(Vice-Presidente Vicario Comitato Regionale Fidal Puglia)Tutto ciò non sarebbe stato possibile senza l'inesauribile lavoro di, premiato, nella stessa serata, come "". Un trionfo meritatissimo, per la sua dedizione, passione, ma soprattutto professionalità. Giusto, oltre che per i preziosi traguardi raggiunti con Belardi, è stato colui che ha portato a Trani, per ben sei volte, le edizioni del "", permettendo alla nostra Città di accogliere atleti di livello nazionale, e non solo. Giusto è stato premiato da Eusebio Haliti, Presidente del Comitato Regionale FIDAL Puglia.«È un- scrive Giusto - è dedicato a tutti i tecnici pugliesi che, con impegno, seguono i propri atleti ogni giorno in pista, per strada, in palestra. Grazie al mio astista, grazie Atletica Puglia, e grazie alla mia società Elite Academy Bari, con il suo sempre presente presidente Paolo di Mauro, alla mia famiglia e a mia moglie»Trionfo anche per, dell'Elite Academy Bari, allenato dal tecnico Antonio Ferro, per il primato regionale, superati in 3:56:76. Che orgoglio per lo sport tranese!