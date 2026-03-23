Lorenzo Giusto
Lorenzo Giusto
Calcio

Il tecnico dell’anno 2025 Fidal Puglia è Lorenzo Giusto, orgoglio tranese!

Un traguardo conquistato con merito, passione e determinazione

Trani - lunedì 23 marzo 2026 12.00
Si è svolto, nelle serate del 21/22 marzo, il Galà dell'Atletica Pugliese, evento svoltosi a Bisceglie ed organizzato dal Comitato Regionale Fidal Puglia per premiare le società, i tecnici e gli atleti distintosi per merito in questa stagione sportiva.

Tra i premi ricevuti, spicca, ancora una volta, la coppia Belardi-Giusto, dominante dal punto di vista sportivo e di traguardi raggiunti: Gabriele Belardi, astista tranese classe '09 dell'Asd Elite Academy Bari, è stato omaggiato per i suoi straordinari risultati raggiunti durante l'annata: medaglia d'oro nei Campionati Italiani allievi indoor asta di Ancona (mt. 4,70), medaglia d'oro nei Campionati Italiani allievi outdoor di Rieti (mt. 4,90), convocazione in Nazionale U18 agli EYOF (European Youth Olympic Festival) di Skopje e al Triangolare internazionale tra Italia, Francia e Portogallo, svoltosi a Metz, dove Belardi ha ottenuto il suo miglior punteggio dell'anno (mt. 5.01). A premiarlo Paolo di Mauro (Vice-Presidente Vicario Comitato Regionale Fidal Puglia)

Tutto ciò non sarebbe stato possibile senza l'inesauribile lavoro di Lorenzo Giusto, premiato, nella stessa serata, come "Tecnico dell'Anno". Un trionfo meritatissimo, per la sua dedizione, passione, ma soprattutto professionalità. Giusto, oltre che per i preziosi traguardi raggiunti con Belardi, è stato colui che ha portato a Trani, per ben sei volte, le edizioni del "Salto con l'asta in piazza - Jumping in the Square", permettendo alla nostra Città di accogliere atleti di livello nazionale, e non solo. Giusto è stato premiato da Eusebio Haliti, Presidente del Comitato Regionale FIDAL Puglia.

«È un onore essere stato premiato come Tecnico dell'Anno 2025 con FIDAL Puglia - scrive Giusto - è dedicato a tutti i tecnici pugliesi che, con impegno, seguono i propri atleti ogni giorno in pista, per strada, in palestra. Grazie al mio astista Gabriele Belardi, grazie Atletica Puglia, e grazie alla mia società Elite Academy Bari, con il suo sempre presente presidente Paolo di Mauro, alla mia famiglia e a mia moglie»

Trionfo anche per Santomauro Simone, dell'Elite Academy Bari, allenato dal tecnico Antonio Ferro, per il primato regionale Allievi indoor di Ancona '25 nei 1500 mt, superati in 3:56:76. Che orgoglio per lo sport tranese!
Gabriele Belardi - Lorenzo Giustod bc e cf a f b d c f a
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