Salto con l'asta, nuovo record personale e podio per Vincenzo Belardi ai Campionati Italiani Allievi

L'astista, atleta dell'Atheltic Academy Bari allenato da Lorenzo Giusto, porta l'asticella anel salto con l'asta nella gara più importante della stagione invernale in occasione dei Campionati Italiani di categoria.Sabato 15 febbraio, davanti ad un gran pubblico e nella splendida struttura indoor di Ancona, Belardi ha gareggiato in una gara al cardiopalmo e di alto spessore agonistico e tecnico.Supera le misure di mt. 3,70 (1ª prova) - 3,90 (1ª prova) - 3,95 (3ª prova) 4,00 (2ª prova) - 4,10 (3ª prova) - 4,15 (3ª prova) e…sfiorando il 4,25 quasi fatto!Ha dimostrato di avere carattere e competenza, pronto a misure più importanti aspettando la primavera per meglio preparare la tecnica con adeguati allenamenti per questa difficile e spettacolare disciplina dell'Atletica Leggera.Trani lo accoglierà in Piazza Plebiscito all'evento internazionale del