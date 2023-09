Sapore di derby, 1 - 1 fra Soccer e Città di Trani

, questo ildel campo sulla prima partita stagionale disputatasi tracoinvolgente e, oltre che dalle due formazioni,, come testimonia la, per uncombattuto fino al 90esimo e che certo non ha deluso le aspettative.che va ail buon avvio di gara della: i padroni di casa passano, con il, che finalizza la cavalcata del terzino, autore del cross per l'uno a zero.Da segnalare nel primo tempo la "quasi" doppietta di, annullata per. Fuorigioco nuovamente protagonista sul tiro di Vino, Città di Trani, che prima di insaccarsi in rete colpisce sfortunatamente il compagno. Primo tempo portato a casa con abilità dalla Soccer.Nei secondi 45 minuti, si rende, sventando in più occasioni il raddoppio avversario. In particolare salva il risultato con unsu Galeotta che, con gli avversari sbilanciati, riesce a ripartire e a trovarsi a tu per tu coll'estremo difensore, decisivo nel tenere in vita le speranze dei suoi.Ma il, la Città di Trani spinge,, con Rizzo, abile a insaccare la sfera rimasta vagante in area dopo gli sviluppi di un corner. Nei minuti finali altra occasione per la città di Trani, sventata da Lacerenza che blocca.Un uno a uno che premia, da una parte la buona partenza della Soccer e dall'altra la reazione della Città di Trani. Match equilibrato, che sicuramente regala un inizio acceso alla stagione calcistica tranese e spettacolo ai tifosi.