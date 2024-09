Triathlon, titolo regionale per la tranese Marica De Pinto: “L’eleganza di Trani ha fatto da cornice”

Si è conclusa domenica 15 settembre la Trani Triathlon 2024, che ha visto gareggiare atleti da tutta Italia, davanti ad una cornice bellissima come quella della nostra città. Sicuramente protagonisti alcuni dei partecipanti tranesi, tra cui, in una gara che si sarà rivelata piuttosto complicata, viste le condizioni meteorologiche: "Tutto sommato la gara è stata graziata -commenta Marica - le previsioni erano terribili, quindi sotto il punto di vista delle condizioni,. Complessivamente la gara è stata impegnativa, però non c'era molto sole, siamo stati agevolati."È immaginabile pensare che la nostra concittadina Marica De Pinto sia stata colpita dalla cornice di pubblico che si è riversata in strada per tifare ed ammirare le gesta dei propri atleti: "Si, Trani è una magia, in un messaggio ho esordito dicendo che lper gli atleti, spettatori, e soprattutto per gli addetti ai lavori, che hanno realizzato tutto questo, opera di volontari della Tommaso Assi.""Ho temuto di non farcela, Trani è un circuito nazionale e al tempo stesso una competizione regionale, per cui c'era da lottare. Fortunatamente io nasco come podista, quindi sulla corsa ho recuperato, portandomi a casa il titolo."Sicuramente per Marica deve essere stata un'emozione grandissima poter gareggiare (per la terza volta a Trani) e vincere davanti alla sua città: "E' una sensazione che vorrei trasmettere, perché vedere in ogni angolo gente che mi ha sostenuto, vuol dire tanto per me, abituata a gareggiare altrove.