Un po’ di Trani nel calcio biscegliese: il ritorno da mister di Pino Di Meo

Giuseppe Di Meo ritorna nuovamente a essere protagonista della scena calcistica biscegliese, ma questa volta da allenatore. Il tranese,, vestì già da giocatore la divisa dei nero azzurri, più in particolare danel, scendendo in campoGiuseppe Di Meo, "Pino" per chi lo conosce, si ritira nel 2008, al termine di una carriera che lo vede vestire le maglie, tra le altre, di Cerignola, Monopoli,, FC Turris 1944, Avellino, Stabia, Ascoli, Brindisi, Taranto, pro Vasto e Noicattaro.Appese le scarpe al chiodo, nello stesso anno del ritironon indifferente, approdando sulle panchine di:e successiva esperienza in C2, Giulianova sempre in C2, Andria (C1), Martina Franca (C2), Termoli (Eccellenza), San Marino (D), O. Agnonese (D), Gravina (D) e Chieti (D).Il neo coach dei biscegliesi ha chiuso lo, (Eccellenza molisana), con cui, oltre che conquistare la promozione in quarta serie, si è levato lo sfizio di battere qualchesu 30 incontri,realizzati contro solo le 10 reti subite. Unico rivale dello scorso anno l'Isernia San Leucio, staccata con abilità di due lunghezze.Il tranese è tornato subito all'opera per la preparazione delprossima, in vista del match con l'Unione Calcio.Un augurio di in bocca al lupo per il mister Pino,, con ottimi esiti.