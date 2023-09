Vela: Trani protagonista nella prima tappa della Regata del Gargano

Si conclude, dando spettacolo, la prima tappa della storica, tappa valida per l'assegnazione del "" e ""., (), èe fa la sua figura, per la classe ORC infatti, nellafigurano: "", (Armatori: Mucci, Manno, Romanelli) e "", (Armatore: Niky Vescia), rispettivamente classificatesi alal termine della prima tappa.La gara ha avuto comela sede delladella Lega Navale Italiana. Loavvenuto, come da tabella di marcia,è stato accompagnato da un piacevole sole estivo e da, che da Sud accarezzato le vele alle prime virate. A rendere ancor più magica la prestazione agli occhi dei circa mille spettatori, ci ha pensatodi Manfredonia.La prima tappa ha visto l'arrivo di diciotto delle circa trenta barche iscritte. Oggi,, l'appuntamento per gli appassionati è a, scorcio di, la seconda etappa, valida per l'assegnazione definitiva dei suddetti trofei.In attesa del finale, un in bocca al lupo alle imbarcazioni della L.N.I. di Trani.Qui sotto la classifica provvisoria di ieri:𝐂𝐋𝐀𝐒𝐒𝐄 𝐎𝐑𝐂1) L'OTTAVO PECCATO – Armatori Mucci, Manno, Romanelli – Circolo L.N.I. Trani2) UNPOPERGIOCO – Armatore Niky Vescia – Circolo L.N.I. Trani3) INDIGO – Armatore Lorenzo Di Candia – Circolo L.N.I. Manfredonia𝐂𝐋𝐀𝐒𝐒𝐄 𝐋𝐈𝐁𝐄𝐑𝐀1) SEVEN SENSE – Armatore Michele Cavallone – Circolo L.N.I. Manfredonia2) VEGA – Armatore Arveno Bonavita – Circolo L.N.I. Manfredonia3) PEGASO – Armatore Maurizio Semeraro – Circolo L.N.I. Manfredonia