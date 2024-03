Volley, domani la Lavinia Group affronterà la Zest al “Ferrante”

La Lavinia Group Volley Trani sarà impegnata contro la Zest, nell'ultimo impegno della fase regolare del campionato. Mazzola: "Una vittoria potrebbe caricarci in vista dei playout". È proprio così, vista l'importanza del match di domani, sicuramente uno degli scontri più duri del campionato, non solo per lo spessore tecnico degli avversari, ma soprattutto in vista del finale di stagione, momenti in cui tutte le ragazze saranno sottoposte ad un ulteriore sforzo per riuscire a salvare la categoria. Reduci da una cocente sconfitta, le ragazze di coach Mazzola, avendo metabolizzato il risultato negativo della scorsa settimana, hanno preparato la gara al meglio, con l'aiuto di tutto lo staff. Le biancazzurre, avendo messo in difficoltà una delle prime della classe, ha dimostrato di poter competere e 'dare fastidio' a qualsiasi avversario, salvo poi subire cali di concentrazione. La Zest di Terlizzi, attualmente prima forza del campionato, giocherà con la spensieratezza di non rischiare di essere superata dalla Asem, che segue a 4 lunghezze. Le tranesi, certe di partecipare ai playout, affronterà la gara come ha sempre fatto, preparandola al meglio e avendo come primo obiettivo quello di vincere, come dichiarato da coach Mazzola.