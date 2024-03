Volley, la Lavinia Group vince e conquista il primato nel girone H: contro la Volley Eagles è 3-0

Si è conclusa con un sonoro 3-0 la seconda partita del girone H dei playout di Serie C. Le atlete tranesi sono state protagoniste di una buona prestazione. Con la vittoria sulla squadra barese le biancoazzurre hanno conservato la prima posizione, portandosi a +1 sulla Polis Volley Corato, prossimo avversaria.Il primo set ha visto la Lavinia Group Volley Trani in stato di grazia: Sara Grassi, al servizio, inizia subito a macinare punti importanti, e sugli scudi anche Elettra Gambardella, il capitano Giusy Miranda e Francesca Mitoli. Arrivati sull'8-3, la Lavinia Group Volley Trani ha costretto il tecnico avversario a dover chiamare già il primo time out. Con il set ormai pienamente nelle mani della squadra biancoazzurra sul 20-9, coach Mazzola ha mandato in campo Terry Mastropasqua che ha contribuito alla conquista della prima frazione di gioco (25-11).Il secondo set è risultato più complicato del previsto per la Lavinia Group Volley Trani che è riuscita a mettersi in difficoltà commettendo diversi errori sia in fase di attacco che in fase di ricezione. E' iniziata una battaglia punto a punto, che ha visto la squadra di casa andare in vantaggio in più occasioni, salvo poi concedere puntualmente alla Volley' Eagles la possibilità di tornare in partita o addirittura trovare la rimonta sul 15-17. A rimettere le cose in chiaro ci ha pensato Elettra Gambardella che ha ribaltato la situazione e permesso la conquista del secondo parziale con il punteggio di 25-19.Anche il terzo set si è rivelato turbolento per la Lavinia Group Volley Trani. La seconda linea tranese si è dimostrata più scomposta del solito, ma grazie allo strapotere fisico di Alessia Dileo sotto rete la formazione tranese è riuscita a tenere testa alle avversarie. Al 16-13 la Lavinia Group Volley Trani è sembrata nuovamente in controllo del set, ma ulteriori errori, non le hanno permesso di sbloccare lo stallo che si è protratto fino al 19-19. Lo scontro tra le due squadre si è trasformato in una battaglia di attrito spuntata poi dalle tranesi che hanno fatto prevalere la loro fame di vittoria sul 25-22 finale.