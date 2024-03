Volley,  oggi in programma la sfida tra Lavinia Group e Volley Eagles

Mancano poche ore alla seconda sfida del girone H della seconda fase del campionato nazionale di serie C. La Lavinia Group Volley Trani, guidata da coach Mazzola, affronterà oggi alle ore 19.30, al tensostatico Ferrante, una vecchia conoscenza della fase regolare: la Volley' Eagles di Bari.La squadra tranese ha iniziato il girone di playout con una stupenda vittoria contro le salentine della Sis Med Cutrofiano, conquistando momentaneamente la testa del torneo grazie al miglior quoziente punti.La strada è ancora lunga ma durante questa settimana, le biancoazzurre hanno lavorato per mantenere alta la concentrazione anche quando la partita sembra in discesa, cosa che durante un match può costare caro. Le giocatrici della Volley' Eagles invece vorranno sicuramente togliersi qualche sassolino dalla scarpa, cercando di rimediare alle due sconfitte subite in precedenza. Sarà dunque una partita che si disputerà senza esclusione di colpi visto che in palio c'è la permanenza in Serie C per il prossimo campionato.