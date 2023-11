1 anno di Gota: è festa grande per il primo compleanno del GOTA Restaurant & Events, l'ormai noto locale che sul lungomare Cristoforo Colombo a Trani è diventato in pochi mesi uno dei luoghi più iconici del panorama del food e punto di riferimento degli eventi, della musica e dello spettacolo del territorio.Un anno di Gota ed un week end tutto da vivere: lo staff del Gota ha confezionato un programma straordinario per questa occasione, ed è pronto per dare agli ospiti il benvenuto per serate di puro divertimento, con ottimo cibo, musica coinvolgente e un'atmosfera indimenticabile. Non lasciatevi sfuggire queste serate straordinarie, che anticipano un calendario di appuntamenti e menù speciali per le festività natalizie e di fine anno davvero da non perdere.Si cominciauna grande festa ed una speciale, lo show man che fa cantare e ballare i Vip, un vero punto di riferimento nell'intrattenimento, in una serata che per gli ospiti si trasforma in uno spettacolo unico e trascinante.La grande festa di compleanno continuala loro specialità sono proprio le cene spettacolo in cui portano un vasto repertorio di musica italiana dagli anni 70 a oggi, quella "dance" che fa scatenare il ballo ed il divertimento fra un piatto e l'altro.Queste serate propongono la formula della cena-spettacolo durante le quali il pubblico sarà coinvolto da show di ballo e musica, e sarà importante prenotare per tempo (info e prenotazioni 3807635356 – https://www.facebook.com/gotarestaurantbeachbar ).Gota compie un anno, e scorrono già i ricordi: in primis le serate straordinarie che hanno caratterizzato questi mesi, con le performance di personaggi di rilievo come Cristiano Malgioglio, Biagio Izzo, Uccio de Santis, la show girl Matilde Brandi e numerosi altri, che hanno animato le diverse stagioni in questa location: il GOTA Restaurant & Events al di là degli appuntamenti in calendario si offre ogni giorno al cliente con un menù alla carta, dove tradizione, sperimentazione ed equilibrio si fondono alla perfezione.Negli ampi spazi della location affacciata su mare, la ristorazione eccellente predilige la proposta di pesce e sorprende per la scelta dei sapori, con un'offerta che accomuna ristorazione ma anche bar per aperitivi e after dinner, proponendosi infine come cornice per una cerimonia importante, dal compleanno alla laurea, o il più esclusivo matrimonio, elegante, lussuoso, raffinato e curato in ogni dettaglio, o eventi privati che diventano esclusivi ed inconfondibili.Un evento per esser tale merita di essere ben vissuto. Gota Restaurant & Events per renderlo epico.