Patente a crediti nei cantieri: se ne parla l'11 ottobre in biBlioteca

Nella biblioteca comunale di Trani (Sala Ronchi), il giorno 11 ottobre, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, l'ordine dei consulenti del lavoro della Bat e l'Ancl Bat in collaborazione con l'ispettorato del lavoro Bari-Bat illustreranno la nuova normativa sulla patente a crediti nei cantieri d.m. 132 del 18 settembre con cui si regolamentano le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per l imprese e i lavoratori autonomi pertanto nei cantieri temporanei e mobili.Interverranno il Rag.Giusto Francesco Presidente dell Ordine dei Consulenti del Lavoro della Provincia Bat, l'ing. Ezio Di Girolamo Responsabile del Processo di Vigilanza Tecnica dell Ispettorato del lavoro Bari-Bat, il Dott. Gilberto Iannone esperto in materia di Sicurezza e saluti nei luoghi di lavoro. L'evento è riconosciuto ai fini della formazione continua obbligatoria per i Consulenti del Lavoro.L'invito è esteso a tutti gli imprenditori e lavoratori autonomi del settore