21 giugno: esordio bollente del solstizio d'estate con l'anticiclone africano

"Antò, fa caldo"...Quanti di noi oggi avranno citato lo spot di qualche tempo fa divenuto proverbiale . E caldo oggi ne fa davvero tanto, con le temperature ti hanno fatto alzare i termometri già a livelli da record stagionale.Quella che è appena iniziata sembrerebbe prefigurarsi come un'estate bollente, accolta dall'anticiclone africano che sta portando il nostro clima fino ai 45°C.Nonostante la focosità annunciata, non mancheranno presagi di maltempo con giornate temporalesche dovute alla forte concentrazione di calore e umidità, a tal punto da prevedere improvvisi temporali carichi di forti rovesci e pericolose grandinate.L'anticiclone africano farà sentire la sua presenza in tutto il Paese, specialmente nei territori di Puglia e Sicilia e su gran parte delle regioni centro-meridionali.