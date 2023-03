Una cascata di pianeti (più la Luna) visibile dopo il tramonto: ecco le indicazioni per riconoscerli

Per appassionati ma non solo, perché lo spettacolo sarà visibile a occhio nudo e c'è da credere che Trani farà da quinta meravigliosa a questa parata di stelle tutta in fila.La visione sarà mozzafiato, se, come da previsioni e come il vento freddo di queste ore lascia presagire, il cielo sarà limpido e sereno: saranno visibili a occhio nudo, guardando verso ovest, Giove, Venere e Marte e Mercurio. A questi si aggiunge anche Urano per vedere il quale però sarà necessario un binocolo.A rendere la parata dei pianeti ancora più bella e magica, ci sarà anche la nostra Luna in congiunzione con Marte.Venere: sarà il pianeta più brillante e visibile ad occhio nudo.Urano: il settimo pianeta del sistema solare non è visibile ad occhio nudo. Per individuarlo serve un telescopio ed apparirà come un puntino azzurro/verdognolo.Giove: il re dei pianeti è visibile ad occhio nudo. Già un binocolo vi consentirà la visione delle quattro lune galileiane (Io, Europa, Callisto e Ganimede).Mercurio è al limite della visibilità ad occhio nudo e, come Giove, ha bisogno di un orizzonte primo di ostacoli naturali e/o artificiali.Marte è visibile ad occhio nudo ed il suo colore rossastro lo rendi inconfondibile nel cielo.Luna: munitevi di almeno un binocolo per apprezzare la fase e la superficie fortemente craterizzataFonti : FacebookNuovi Mondi - Astronomia e ScienzaPassione astronomia