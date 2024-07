Bufera mattutina di vento su Trani: si raccomanda attenzione

Le previsioni continuano in maniera instabile per tutta la giornata

È iniziato all'improvviso, intorno alle 8 del mattino, come una sberla sulla città: un vento violento ha cominciato a soffiare su Trani, mulinelli d'aria sono come impazziti trascinando con sé di tutto, sui balconi, per le strade, nelle piazze. Le previsioni di oggi continuano a promettere tempo instabile con rovesci più o meno violenti e soprattutto raffiche di vento per cui si raccomanda la massima prudenza, visti gli episodi degli ultimi tempi riguardo rami di alberi o interi tronchi caduti. Ovviamente annullato il mercato previsto per oggi a causa delle avverse condizioni climatiche.