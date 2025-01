Allerta meteo gialla per piogge fino alla mezzanotte di sabato 11 gennaio

Powered by

La Sezione Protezione Civile della Regione Puglia ha diramato, con messaggio del 10 gennaio 2025, lo stato di allerta meteo gialla sul settore della Puglia centrale Adriatica, in cui è compresa Trani, dalle 12 dell'11 gennaio e per le successive 12 ore. Sono previste precipitazioni sparse, tendenti a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi puntualmente moderati.Si raccomanda di osservare le buone norme comportamentali indicate dalla Protezione Civile.