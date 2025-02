Allerta gialla in Puglia, precipitazioni e temporali per le prossime 16 ore

Powered by

La Protezione Civile della Regione Puglia ha emesso un bollettino di allerta gialla per condizioni meteo avverse, che interesserà l'intero territorio a partire dalle ore 8 di oggi, 15 febbraio 2025, e per le successive 16 ore. L'allerta riguarda in particolare il rischio di precipitazioni sparse, che potrebbero assumere carattere di rovescio o temporale con accumuli di pioggia da deboli a moderati.