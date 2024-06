Solstizio d'estate bollente, oggi il picco del caldo

Neanche il cielo riesce a essere azzurro, con questa cappa di caldo soffocante che ha investito i giorni di giugno in cui cade il solstizio d'estate. E dopo tramonti struggenti e meravigliosi che hanno dipinto la costa della città, sono due giorni che il sole appare come un disco bianco, a tratti surreale, ancor di più quando prende a calare sull'orizzonte, somigliando più alla luna che a una stella. Per chi vive a Trani in generale su una città della costa nel rifugio al mare è un toccasana anche se in certe ore è difficile anche stare in spiaggia, a meno che non si stia proprio a mollo! Ma per chi, i più, eè costretto ad andare al lavoro - pensiamo soprattutto a chi è nei cantieri edili o nelle aziende agricole - questi giorni sono davvero pesanti . Le cautele ce le sentiamo ripetere di continuo dalle trasmissioni televisive, dei telegiornali, il web ma non sono mai troppe: idratarsi soprattutto con acqua e non con bevande alcoliche, abiti leggeri e, cosa da non sottovalutare anche se non si è in spiaggia proteggere la pelle con crema solari ad alta protezione. Questo sole bianco questo cielo pallido sono evidenti segni anche di un clima malato di cui tener conto. Un cielo che assomiglia a quegli scenari apocalittici di certi romanzi, le cui atmosfere assomigliano molto spesso a quelle che ci circondano nella realtà. Un bel rifugio sono le cattedrali romaniche, approfittando proprio di questo 21 giugno astronomico ma anche magico e religioso, nel quale il raggio del sole si infila in maniera precisa e diretta.