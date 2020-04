25 aprile 2020: Cgil e Anpi Bat celebrano la Liberazione con un video

Social Video 3 minuti Liberazione d'Italia, video Cgil

"Avremmo voluto che quest'anno, il settantacinquesimo anniversario della Liberazione, fosse una grande festa. Indimenticabile. Avremmo voluto, come sempre colorare, in occasione del 25 aprile, strade e piazze con le nostre bandiere al vento intonando Bella Ciao. Ma al tempo dell'emergenza sanitaria non possiamo vivere questa ricorrenza come siamo stati abituati, perché costretti al distanziamento sociale e dunque a restare a casa", spiegano Biagio D'Alberto, segretario generale della Cgil Bat e Roberto Tarantino, presidente Anpi Bat."Questo però non vuol dire che la passione e le nostre emozioni saranno diverse ma semplicemente saranno vissute in un modo inedito. L'intensità delle nostre idee e dei valori in cui crediamo sarà uguale, anzi forse sarà anche più spiccata perché animata dalla voglia di tornare a riabbracciarci. Per rinnovare il nostro impegno in difesa dei diritti fondamentali come quello al lavoro, alla salute e alla libertà quest'anno abbiamo deciso di contribuire alla celebrazione della Liberazione con ricordi e idee che abbiamo affidato ad video (pubblicato sulle pagine Facebook di Anpi Bat e di Cgil Bat) in cui non dimentichiamo il passato ma soprattutto attualizzando la riflessione", aggiungono D'Alberto e Tarantino."Non sarebbe giusto, infatti, onorare questo 25 aprile non rivolgendo il nostro pensiero e la nostra gratitudine a tutti i lavoratori in campo, ai volontari e a tutte le donne e gli uomini impegnati nella lotta contro un nemico invisibile, così come non possiamo dimenticare i tanti anziani andati via in silenzio. Anche così pensiamo che si salvaguardi la democrazia e la Costituzione italiana. Ora e sempre Resistenza", concludono dalla Cgil e dall'Anpi Bat.L'invito da parte di Anpi e Cgil Bat è quello di aderire all'appello lanciato a livello nazionale #bellaciaoinognicasa. Anche nella Bat alle ore 15 tutti i cittadini cantino Bella Ciao.