26enne arrestato dalla Polizia di Trani a Bisceglie, i dettagli dell'operazione

Con un comunicato stampa la Polizia di Stato di Trani ha fornito ulteriori dettagli dell'operazione già annunciata dalla nostra testata nella giornata di sabato ( leggi qui ).Nella mattinata di sabato, a Bisceglie, i poliziotti della Squadra Investigativa del Commissariato di Trani, hanno arrestato un pusher classe '94, con numerosi precedenti penali, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, colto in possesso di 3 kg. di marijuana.Il 26enne è stato sorpreso dagli investigatori mentre occultava tre bustoni di cellophane in un box all'interno di un garage condominiale. Gli agenti hanno proceduto al controllo del giovane riscontrando che ognuna delle 3 buste conteneva un kg di Marijuana per un totale di 3 kg; la conseguente perquisizione scattata presso l'abitazione del giovane pusher, ha permesso di rinvenire e sequestrare circa 1000 euro, risultato provento della vendita della sostanza stupefacente.L'arrestato è stato poi condotto presso il carcere di Trani a disposizione dell'Autorità Giudiziaria procedente.