A Molfetta una tre giorni di musica e divertimento con il Lula beer

Il programma

Tre giorni di divertimento assicurato per tutte le età tra birra, musica e spettacoli. Daaldiquest'anno sono state predisposte anche attrazioni per i più piccoli e una ruota panoramica.«Un'occasione per valorizzare il territorio– queste le dichiarazioni dell'imprenditore–siamo certi della risposta del pubblico a un evento che unisce gastronomia, arte e sano divertimento».«L'evento è adatto a tutti, abbiamo creato un format che ruota attorno alla birra – spiega Danilo Sancilio, titolare di Evolve MCEC – per poi spaziare in vari campi, dall'artigianato agli show dal vivo».Le attività avranno inizio alle 18.30. Ogni giorno è prevista l'animazione dedicata ai bambini a cura di Dj Frog. Inoltre, ogni serata sarà dedicata a una selezione musicale differente.Tutti i giorni dalle 19.30 alle 21.30 sarà proposta l'esibizione dell'artista di strada Simone Tuosto in arte Mone Monè.dalle 20.45 – live de "I Bambini di Vasco"dalle 23 fino alla chiusura - dj set a cura di Radio Ritmo 80 ed a seguire Dj Wariodalle 20.45 - live de "Le teste di Ozzak", un progetto musicale che si definisce "fake pop"dalle 23 fino alla chiusura - dj set di Hardeeddalle 20.45 - live "Superclassifica Sciò" per un mix tra tradizione italiana e Pop, Soul, Funky, Black Music, Jazz e Disco Dancedalle 23:00 – selezioni musicali di Radio Ritmo 80 e Dj Moskino.