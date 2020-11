A Trani cerimonia di commemorazione dei defunti nel pieno rispetto delle norme anti-covid

Il sindaco nel cimitero per deporre corone di alloro ai caduti in guerra. Omaggio anche al commissario Albanese

Una cerimonia sobria e pacata quella che si è svolta questa mattina nel cimitero comunale in occasione della giornata della Commemorazione dei Caduti in guerra e dei defunti.Il sindaco Amedeo Bottaro, accompagnato da pochi rappresentanti delle forze armate ha reso omaggio ai caduti in guerra della città di Trani e deposto una corona d'alloro ai piedi del Sacrario. L'omaggio floreale del Comune è stato riservato anche sulla tomba del commissario scomparso Alfredo Albanese.Una cerimonia sobria dicevamo nel pieno rispetto delle norme anti-covid e del distanziamento sociale. In questa giornata di riflessione e preghiera, un pensiero non può che andare anche a coloro che hanno perso la vita a causa del virus.