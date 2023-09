A Trani il Premio “Memorial prof Mauro Cignarelli”

Sabato mattina sono intervenuti alla manifestazione con un ricordo personale e un contributo scientifico: i professori F. Giorgino e L. Laviola (Policlinico di Bari), la prof. Olga Lamacchia (Policlinico Riuniti di Foggia), il prof. Salvatore De Cosmo (Casa Sollievo di S. Giovanni Rotondo), il dr Agostino Grassi (dietista ad Ostuni) e il dr. Antonio Sasso (ospedale di Trani-Bisceglie).

Nel pomeriggio sono stati proclamati i 4 finalisti del contest Premio "Memorial prof Mauro Cignarelli", ideato e organizzato dal dr Giuseppe Picca (Policlinico Riuniti di Foggia).

Ciascun finalista è stato selezionato da uno dei 4 giudici del concorso: le dr.sse ML De Cicco (da Bisceglie), ED Laudadio (da Foggia), A Marino (da Casarano) e E Turrisi (da Taranto), tutte ex-allieve del prof Cignarelli. Il bando prevedeva la partecipazione solo di giovani medici (under 35) cui era richiesto l'invio di un caso clinico endocrinologico reale, adeguatamente documentato, che potesse risultare d'interesse per la sua unicità o complessità.

I finalisti hanno presentato i loro casi all'assemblea dei medici in plenaria; alla fine della manifestazione pubblico e giudici hanno votato il loro candidato più meritevole secondo il criterio "del caso più interessante presentato nel modo più brillante".

L'identità del vincitore è stata proclamata l'indomani, 10 settembre, a Trani, città natale del prof. Cignarelli. In serata si è svolta la seconda parte del Memorial presso Palazzo S. Giorgio ove si è tenuta la commemorazione del professore, organizzata dalle associazioni DIAbat (Diabetici della BAT) e Croce Bianca (via E. Fusco 57 Trani). La vincitrice della competizione è stata la dr.ssa Cristina Marti, originaria di Sternatia (LE). Lei e gli altri tre finalisti hanno ricevuto i premi dalle mani di alcuni componenti della famiglia Cignarelli. Il secondo classificato è stato il dr Carmine Piccolo (da Barletta). Terze classificate ex-equo le dr.sse Martina Cavallo (da Grottaglie) e Rebecca Annicchiarico (da Bari). Il primo premio in denaro, 2000 euro, è stato offerto dall'azienda tranese Manzi Marmi s.r.l. I premi di consolazione, consistiti in buoni "cena per coppia", sono stati offerti da due dei più famosi ristoranti tranesi, Le Lampare al Fortino e Corte in Fiore

E' giunto a coronamento della due giorni del Memorial Cignarelli, iniziata sabato 9 settembre a Foggia presso l'aula magna "V. Spada" della facoltà di economia, con il corso di formazione continua per medici dal titolo: "La diabetologia: 5 anni dopo..". titolo che allude agli anni ormai trascorsi dalla scomparsa del prof. Mauro Cignarelli, professore ordinario e direttore di cattedra dell'istituto di endocrinologia e malattie malaboliche dell'università di Foggia. Grande uomo, medico e accademico ricordato con affetto e ammirazione dai colleghi e dagli ex-allievi.