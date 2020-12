A Trani in programma la consegna di mascherine offerte dalla protezione civile regionale

Domenica 20 dicembre dalle ore 9 alle ore 13.30 avverrà distribuzione gratuita di mascherine chirurgiche offerte dalla protezione civile regionale.La distribuzione a cura degli Oer Trani presso la sede operativa di via G. Di Vittorio 47 e 3 punti di consegna in piazza Quercia.Particolare attenzione ad evitare assembramento.Nel caso di avverse condizioni atmosferiche o residui non consegnate la distribuzione distribuzione continuerà fino al 24 presso la sede OER.