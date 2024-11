A Trani un ciclo di incontri sulla crisi ecologica

Metabolè – Fucina dei Saperi propone un ciclo di incontri del suo Seminario Permanente sulla Crisi Ecologica, coordinato dai filosofi Ottavio Marzocca e Antonio Napoletano, in collaborazione con Hub PortaNova, Legambiente Trani e l'associazione Etica & Politica.Il programma mira a promuovere una riflessione critica sulle attuali sfide ambientali, affrontandole con linguaggio semplice da un'angolatura eco-filosofica e multidisciplinare.L'intento principale è di svincolare la crisi ecologica dalle visioni prevalenti che, enfatizzandone alcuni aspetti come la questione energetica, finiscono per offuscare la molteplicità dei disastri di cui il caos climatico è una forma estrema e che investono i territori locali nella loro multidimensionalità ecosistemica, antropica, geomorfologica, storico-culturale.Venerdì 8 novembre (Hub Porta Nova - Via Nigrò 18 - Trani, ore 18,30), sarà presentato il videodocumentario di Elena Bertani (Città Bene Comune - Casa della Cultura di Milano), intitolato: Alberto Magnaghi (1941-2023) – Autoritratto di un urbanista che amava il territorio.Nella sua lunga esperienza, Magnaghi ha sviluppato una visione eco-territorialista dello spazio collettivo dell'abitare, basata sui concetti di coscienza di luogo, bioregione urbana, sviluppo auto-sostenibile. Negli anni scorsi, fra l'altro, ha coordinato l'elaborazione del Piano Paesaggistico Territoriale della Puglia.Venerdì 15 novembre (Auditorium San Luigi - Piazza Mazzini - Trani, ore 18,30), Angela Barbanente(Presidente della Società Italiana degli Urbanisti), adottando una prospettiva ecoterritorialista, insieme a Loredana Modugno (Esperta di Pianificazione urbana e Mobilità sostenibile), rifletterà sulle minacce che oggi insidiano territorio e paesaggio pugliese soprattutto con la crescita esponenziale del turismo, l'attuazione malintesa della transizione ecologico-energetica, il diffondersi della Xylella fastidiosa.Venerdì 29 novembre (Hub Porta Nova - Via Nigrò 18 - Trani, ore 18,30), Antonio Corraro e Marco di Renzo (Esperti di Permacoltura e Permasofia) illustreranno e discuteranno le loro esperienze che uniscono permacoltura e spiritualità nella co-progettazione e creazione di ecosistemi umani armonicamente integrati negli equilibri ambientali dei territori.Fra dicembre e gennaio (Hub Porta Nova - Via Nigrò 18 - Trani, ore 18,30) in data da definirsi, il ciclo si concluderà con l'intervento di Giorgio Lucci (Geologo dell'Università di Bologna) che analizzerà i rischi idrogeologici legati al cambiamento climatico focalizzando, in particolare, i fenomeni delle frane e della subsidenza, ed esporrà la sua visione di una cura del territorio realmente fondata sulla sostenibilità.La partecipazione agli incontri è gratuita e aperta a tutti.